В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военнослужащего

Сотрудники военкомата в Харькове избили освобожденного из плена военнослужащего. Об этом сообщила украинская газета «Страна».

По информации издания, пострадавший написал заявление в полицию, однако реакции на него не последовало. Правоохранители назвали само избиение военным преступлением и посоветовали мужчине обратиться в Госбюро расследований Украины, что он и сделал, однако из харьковского филиала ведомства его выгнали.

В мае в Одессе произошла массовая драка гражданского населения с военными. Потасовка случилась в курортном районе Аркадия. Ее причины неизвестны, однако число участников оценивалось в несколько десятков, при этом большая часть из них — гражданские. Судя по кадрам с места события, оружие не использовалось.

В феврале издание «Страна» писало, что в Киевской области сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у полицейского. Сообщалось также об избиении 14-летнего подростка в Одесской области, которому угрожали оружием и пытались мобилизовать.

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