В России заявили, что оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится»

Российская армия сократила расстояние до крупнейших хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур.

«За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках — до десяти км в среднем. Таким образом, расстояние до ВСУ сократилось фактически на 10 км», — сказал представитель силовых структур.

По его словам, этому поспособствовало в том числе взятие под контроль следующих населенных пунктов: Веселое, Новоселовка Первая и Тимофеевка.

Представитель силовых структур также отметил, что оборона украинских войск на данном направлении «уверенно рушится».

5 августа стало известно, что подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на Покровском направлении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал о сложностях на Покровском направлении для украинских войск. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее на Украине заявили о потере ВСУ всего командования рот под селом Прогресс в ДНР.