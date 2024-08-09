ВСУ ведут обстрел Энергодара

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас обстреливают атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«На ЗАЭС все в порядке. Идет артобстрел Энергодара» , — сказала Яшина.

По ее словам, город частично остался без электричества.

Яшина добавила, что на данный момент на станции ситуация нормальная, обстрел ее не задел.

До этого ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, в результате чего пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

Энергодар находится рядом с Запорожской атомной электростанцией на левом берегу Днепра. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция в ходе специальной военной операции перешла в собственность России.

Ранее Россия назвала реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС недостаточной.