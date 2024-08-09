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Российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ

Дипломат Гатилов: ВСУ в Курской области фактически действуют по лекалам ИГИЛ

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Alina Smutko/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воюющие на стороне Киева иностранные наемники фактически используют в Курской области те же методы, что и террористы ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

Он отметил, что действия ВСУ на территории этого региона носят неприкрыто террористический характер, что стало «визитной карточкой» бьющегося в агонии» режима украинского президента Владимира Зеленского .

«ВСУ и иностранные наемники, получившие индульгенцию у их заокеанского руководства, фактически действуют по лекалам ИГИЛ: ведут прицельный огонь из тяжелой техники по жилым застройкам, расстреливают автомобили с гражданским населением, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве «живого щита», — сказал постпред.

По словам дипломата, они также охотятся на журналистов, мародерствуют, ранят и ликвидируют женщин и детей.

Он добавил, что в западных странах — кураторах киевского режима, «которые напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации» украинского конфликта, проигнорируют все эти преступления.

С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения подразделений ВСУ. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях на границе.

Сейчас в регионе продолжаются боевые действия.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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