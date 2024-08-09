Американские журналисты указали на неясность цели атаки ВСУ на Курскую область

Цель украинской атаки в Курской области неясна, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение многих месяцев не могут противостоять российским войскам и неуклонно теряют позиции в зоне конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Согласно материалу издания, украинские войска сильно растянулись вдоль линии боевого соприкосновения, в связи с чем неясно, как вылазка ВСУ в Курской области улучшит их положение на остальных участках фронта. Авторы NYT также отмечают, что у украинской армии мало резервов, и она продолжает страдать от нехватки вооружений и боеприпасов.

По словам неназванного украинского чиновника, целью удара является «отвлечение российских войск от других участков фронта», где ВСУ терпят поражение. При этом военные эксперты, на которых ссылается NYT, считают, что на подавление украинской атаки Россия направит силы, не задействованные в спецоперации на Украине.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.