Появились кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

9 августа в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие минувшей ночью уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 украинских дронов. В частности, в небе над Белгородской и Липецкой областями ликвидировали 26 и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соответственно. Еще семь единиц данного вида техники уничтожили в воздушном пространстве Курской области.

В Брянской области перехватили пять дронов, в Воронежской — четыре, в Орловской — один. Кроме того, в небе над Республикой Крым и над акваторией Черного моря ликвидировали пять и восемь БПЛА соответственно.

Ранее в России призвали отрезать Украину от выхода к Черному морю.