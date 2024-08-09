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Российские силы за неделю нанесли 19 групповых ударов по ОПК Украины

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по предприятиям ОПК Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

В период с 3 по 9 августа 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате ударов были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства противовоздушной обороны, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Кроме того, были уничтожены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.

До этого Минобороны сообщило, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

Также ведомство опубликовало кадры уничтоженной украинской разведывательно-диверсионной группы, которая утром 9 августа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

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