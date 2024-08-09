В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении

Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории. Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ также потеряли 102 единицы бронетехники. В их числе — 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты. Кроме того, российская армия уничтожила 67 боевых бронированных машин и 12 автомобилей, а также две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

Затем в оборонном ведомстве сообщили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

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