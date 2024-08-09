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В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении

Минобороны: ВС РФ продолжают отражать вторжение ВСУ на Курском направлении

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории. Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ также потеряли 102 единицы бронетехники. В их числе — 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты. Кроме того, российская армия уничтожила 67 боевых бронированных машин и 12 автомобилей, а также две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

Затем в оборонном ведомстве сообщили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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