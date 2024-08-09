Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть кадры передвижения ВС РФ

Смирнов призвал жителей Курской области не публиковать кадры передвижения ВС РФ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале призвал жителей региона не публиковать кадры передвижения военнослужащих и военной техники в области.

«Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу противовоздушной обороны и передвижение наших войск!» — написал он.

Также Смирнов призвал не вступать в диалог с незнакомцами в социальных сетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в регионе.

«Цена вашей беспечности – жизни наших ребят, что бьются с врагом на Курской земле», — подчеркнул врио губернатора.

Смирнов отметил, что Украина использует все технические средства, призвав не помогать ей «получать информацию еще и из открытых источников».

В настоящее время подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Всего за время боевых действий на данном направлении украинские силы потеряли до 945 военнослужащих.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами