Жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть кадры передвижения ВС РФ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале призвал жителей региона не публиковать кадры передвижения военнослужащих и военной техники в области.

«Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу противовоздушной обороны и передвижение наших войск!» — написал он.

Также Смирнов призвал не вступать в диалог с незнакомцами в социальных сетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в регионе.

«Цена вашей беспечности – жизни наших ребят, что бьются с врагом на Курской земле», — подчеркнул врио губернатора.

Смирнов отметил, что Украина использует все технические средства, призвав не помогать ей «получать информацию еще и из открытых источников».

В настоящее время подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Всего за время боевых действий на данном направлении украинские силы потеряли до 945 военнослужащих.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.