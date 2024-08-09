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Восточная Европа не готова к возможному конфликту с РФ

Reuters: армии Восточной Европы испытывают трудности с привлечением солдат

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Global Look Press

Страны Восточной Европы испытывают трудности с пополнением рядов своих армий, из-за чего они не готовы к вероятному военному конфликту с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, проблемы с набором военнослужащих испытывают Венгрия, Польша, Румыния, а также Словакия и Чехия.

Так, например, Прага уже несколько лет не может достичь целевых показателей по пополнению армии, более того, она с трудом поддерживает численность войск. Reuters отмечает, что в 2021 году чехи выполнили план по набору военнослужащих лишь на 56%, тогда как в 2022-м — на 85%.

«Мы ничего не можем сделать без людей: если мы модернизируем оборудование, но не имеем достаточного числа компетентных и мотивированных людей», — заявил начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Рехка.

В свою очередь правительство Румынии начало активный набор на военную службу. Это решение было принято после того, как последние данные минобороны показали острую нехватку офицеров — 43%, а также рядового состава — 23%.

До этого сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией. Сделать это планируется с целью защиты альянса как от якобы военных угроз, так и «других вредных действий» со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.

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