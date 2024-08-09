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В Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации в РФ

Депутат Соболев: дополнительной мобилизации в России пока не будет

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в России «пока не будет» дополнительной мобилизации в связи с ситуацией в Курской области и массированной атакой беспилотников на Липецкую область. Об этом сообщает RTVI.

«Дополнительной мобилизации пока не будет, все идет в плановом режиме», — сказал Соболев.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявлял, что на фоне событий в Курской области вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит, поскольку сейчас на службе находятся около 700 тыс. контрактников.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным Минобороны России, ВСУ атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.

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