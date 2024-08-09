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В ДНР заявили, что российские военные почти «зачистили» село в республике

Кимаковский: ВС РФ почти зачистили Ивановку на западе ДНР и движутся к Гродовке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные почти зачистили село Ивановка на западе Донецкой народной республики (ДНР) и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого передает ТАСС.

«Также основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке в сторону Селидово», — сказал он.

9 августа председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские силы продвинулись к северу от населенного пункта Урожайное на Времевском направлении в ДНР.

До этого Кимаковский заявлял, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. Город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города, рассказал он.

2 августа сообщалось, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре.

Ранее в Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса.

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