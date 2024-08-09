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Военные корабли России покинули индийский порт Кочин

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» покинули порт Кочин

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Российские ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», входящие в состав Тихоокеанского флота ВМФ, покинули индийский порт Кочин после делового захода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ совершает переход через Аравийское море по плану дальнего похода», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за время стоянки российские суда пополнили запасы. Также для их экипажей провели культурные и спортивные мероприятия.

В частности, морякам организовали экскурсию по городу Кочин и товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими. Кроме того, экипаж посетил корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии.

«Варяг» и «Маршал Шапошников» вошли в порт Кочин 6 августа. Остановка была выполнена в рамках дальнего похода, начавшегося 22 января 2024 года. За это время моряки посетили гавани Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

В марте корабли Тихоокеанского флота провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе. Моряки отработали алгоритм совместных действий по уничтожению беспилотных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки.

Ранее российский учебный корабль зашел в порт Венесуэлы.

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