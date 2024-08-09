CNN рассказал о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область удивило даже американских чиновников. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома и на Украине.

До этого представитель госдепа сообщал, что Киев ставил в известность Вашингтон о намерении начать военные действия в российском регионе. Он отметил, что США не считают это чем-то из ряда вон выходящим.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют.

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Ранее Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области.