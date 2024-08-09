Раскрыты подробности уничтожения диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

Министерство обороны РФ показало видео уничтоженной украинской разведывательно-диверсионной группы (ДРГ), которая утром 9 августа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу.

Отмечается, что диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях.

Те, кому удалось сойти на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. После этого противник пытался эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР (противотанковой управляемой ракетой. — «Газета.Ru») две лодки противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.

Общие потери противника составили 12 бойцов и две лодки.

Первым о попытке бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе сообщило новостное агентство РИА Новости, сославшись на члена группировки российских войск «Днепр» с позывным «Икс». Однако он заявил, что украинские солдаты задействовали в операции около 20 десантных лодок.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что утром 9 августа около 4:00 мск российские военные предотвратили попытку бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

Ранее украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться в Херсонской области.