Армия Израиля начала операцию на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале Israel Defense Forces.

По данным пресс-службы, операция была начата после получения разведданных о присутствии в этой зоне «террористов и террористической инфраструктуры».

«В настоящее время 98-я дивизия действует против террористических целей в районе Хан-Юниса, обнаруживая и демонтируя оружие и террористическую инфраструктуру», — говорится в сообщении пресс-службы.

ЦАХАЛ утверждает, что оперативная деятельность продолжается и в центральной части сектора Газа. Израильские военные ведут боевые действия «как над, так и под землей», кроме того, ВВС Израиля уже нанесли удары более чем по 30 объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе по складам с оружием.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Недавно сообщалось, что четыре военнослужащих сирийской армии были ранены в результате удара Израиля по военным позициям в центральной Сирии.

Ранее стало известно, что Израиль направит делегацию на переговоры по Газе.