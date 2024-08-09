Последствия ЧС в Курской области устранят за счет бюджета России

Режим ЧС, который был введен в Курской области, означает, что устранение последствий в основном будет финансироваться из федерального бюджета. Об этом заявили в пресс-службе правительства России, передает ТАСС.

«Поэтому у ФОИВов (Федеральных органов исполнительной власти в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что по мере проработки все предложения будут вносить в правительство.

9 августа зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область поставило точку в возможности проведения мирных переговоров, а также подтвердило необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей.

До этого украинские политики объясняли нападение на Курскую область желанием усилить свои позиции перед переходом к переговорам. Однако сегодня глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о новых условиях для перемирия — Киев требует возвращения всех «оккупированных» территорий, гарантии безопасности, репараций и наказания «военных преступников». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мобильную связь и интернет в Курской области временно сделали бесплатными.