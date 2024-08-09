Появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе

В сети появилось видео уничтожения десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кинбурнской косе. Кадры доступны в Telegram-канале РИА Новости.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что утром 9 августа около 4:00 мск российские военные предотвратили попытку бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

По его словам, в ходе операции украинские формирования использовали четыре быстроходные десантные лодки. На двух из них находились солдаты, которые собирались высадиться на Кинбурнской косе. На других двух были военные ВСУ, оказывавшие сослуживцам огневую поддержку.

Первым о попытке бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе сообщило новостное агентство РИА Новости, сославшись на члена группировки российских войск «Днепр» с позывным «Икс». Однако он заявил, что украинские солдаты задействовали в операции около 20 десантных лодок.

Ранее морской флот Украины провел учения в Черном море по высадке десанта.