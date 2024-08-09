Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе

РИА: опубликованы кадры уничтожения украинского десанта на Кинбурнской косе

В сети появилось видео уничтожения десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кинбурнской косе. Кадры доступны в Telegram-канале РИА Новости.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что утром 9 августа около 4:00 мск российские военные предотвратили попытку бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

По его словам, в ходе операции украинские формирования использовали четыре быстроходные десантные лодки. На двух из них находились солдаты, которые собирались высадиться на Кинбурнской косе. На других двух были военные ВСУ, оказывавшие сослуживцам огневую поддержку.

Первым о попытке бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе сообщило новостное агентство РИА Новости, сославшись на члена группировки российских войск «Днепр» с позывным «Икс». Однако он заявил, что украинские солдаты задействовали в операции около 20 десантных лодок.

Ранее морской флот Украины провел учения в Черном море по высадке десанта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами