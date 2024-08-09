Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На стороне ВСУ в Курской области заметили канадских наемников

SHOT: канадские наемники участвуют в боях в Курской области на стороне ВСУ

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Наемники из Канады принимают участие в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на неназванный источник.

«Канадско-украинская бригада атакует совместно с «Грузинским легионом», итого их около 300 человек», — говорится в материале.

6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром группа украинских военных пересекла границу и зашла в Курскую область. При этом около 300 бойцов ВСУ атаковали позиции российских войск около населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащим страны удалось остановить продвижение украинских войск. Как он сказал, всего в наступлении приняли участие 1000 человек.

Тем не менее бои в приграничных районах Курской области продолжаются до сих пор. По данным Telegram-канала «Рыбарь», солдаты ВСУ начали выстраивать укрепрайоны на занятых территориях региона. Но официально эти сведения никто не подтверждал. Американский портал War Zone, в свою очередь, рассказал об участии в сражениях «около 120» грузинских наемников.

В данный момент в Курской области действует режим чрезвычайной ситуации. Жителей ряда приграничных населенных пунктов эвакуируют в безопасные места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами