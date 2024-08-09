На стороне ВСУ в Курской области заметили канадских наемников

Наемники из Канады принимают участие в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на неназванный источник.

«Канадско-украинская бригада атакует совместно с «Грузинским легионом», итого их около 300 человек», — говорится в материале.

6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром группа украинских военных пересекла границу и зашла в Курскую область. При этом около 300 бойцов ВСУ атаковали позиции российских войск около населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащим страны удалось остановить продвижение украинских войск. Как он сказал, всего в наступлении приняли участие 1000 человек.

Тем не менее бои в приграничных районах Курской области продолжаются до сих пор. По данным Telegram-канала «Рыбарь», солдаты ВСУ начали выстраивать укрепрайоны на занятых территориях региона. Но официально эти сведения никто не подтверждал. Американский портал War Zone, в свою очередь, рассказал об участии в сражениях «около 120» грузинских наемников.

В данный момент в Курской области действует режим чрезвычайной ситуации. Жителей ряда приграничных населенных пунктов эвакуируют в безопасные места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.