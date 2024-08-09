Житель Курской области рассказал о спасении Поддубного

Житель Курской области Николай Рыльский рассказал RT о спасении раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения», — сказал мужчина.

По словам Рыльского, Поддубному оказывал помощь какой-то человек. Журналист стоял на ногах и повторял, что ничего не помнит.

«Этот человек отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину. Уже в беседе он сказал, что военкор», — сказал мужчина.

В пути Рыльский разговаривал с журналистом и заставлял его петь, чтобы тот не потерял сознание. По его словам, военкор был испачкан в крови, вся одежда изодрана в клочья, спина обгорела, а кожа слезала лоскутами.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщал, что раненного ударом FPV-дрона Поддубного подобрал и отвез в больницу местный житель, который эвакуировался из Суджи.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.