Минобороны РФ рассказало об отражении атак ВСУ в Курской области

В Курской области продолжается отражение попытки вторжения со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение суток бои велись в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. В них участвовали подразделения российской группировки войск «Север» и подошедших резервов с привлечением армейской авиации.

Кроме того, по сообщению Минобороны, в районе села Мартыновка была уничтожена колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины «Козак», а в районе поселка Южный ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров «Страйкер».

За сутки потери противника составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Помимо этого, были поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб».

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.