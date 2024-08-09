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Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

Минобороны: ВСУ потеряли до 945 солдат после начала атаки на Курскую область

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 945 солдат и 102 единицы техники после начала атаки на Курскую область утром 6 августа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин.

Согласно информации министерства, российские войска также уничтожили 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, имевшихся в распоряжении ВСУ в ходе наступления на российский регион.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в Минобороны.

По данным Минобороны, утром 6 августа ВСУ пересекли границу и зашли на территорию Курской области. В ведомстве отмечали, что позиции российских войск атаковали около 300 украинских военных. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявлял, что продвижение украинских войск вглубь страны было остановлено. По его словам, численность наступающих подразделений ВСУ составила около одной тыс. человек.

Позже в Курскую область прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназа «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: вечером 7 августа был введен режим ЧС, жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в подполье заявили, что ВСУ несут большие потери в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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