Работу военных в Курской области, которые пытаются подавить атаку украинских диверсантов, усложняет густонаселенная территория региона. Военные стараются действовать аккуратнее и более избирательно, чтобы нанести минимальный ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям, объяснил в беседе с НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

С первых часов атаки на приграничье российские подразделения стараются бить по украинским военным только в очагах сопротивления огневого воздействия. Все это связано с тем, что обычные жители стали заложниками конфликта, пояснил военный.

«Задача поставлена так, чтобы минимизировать потери на нашей территории. Эта тактика продолжается дальше», — добавил он.

Если бы эти факторы не мешали, то группировка проникших на территорию диверсантов была бы уже уничтожена с помощью систем залпового огня и ракет, считает эксперт. Однако более осторожная тактика подразумевает, что удары наносятся точечно туда, где разведка находит скопление военной техники ВСУ, объяснил Липовой.

Генерал также напомнил о запросе Киева к властям США с просьбой применения в регионе ракет ATACMS – по словам эксперта, это уже и так происходит, а запрос обнародован ради «игры в демократию».

«Украина никогда не стеснялась в применении всех видов оружия, которые ей поступают и находятся в ее распоряжении», — заявил генерал, добавив, что ВС России научились эффективно ликвидировать ATACMS, поэтому они в приграничье не помогут.

Напомним, с просьбой об использовании ракет ATACMS Киев обратился к Вашингтону, аргументируя это тем, что такое оружие якобы даст ему возможность удерживать часть территории Курской области и создаст «рычаг давления для переговоров с Россией».

Ранее обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.