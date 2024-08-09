Командир «Ахмата» заявил, что для остановки ВСУ на Курском направлении достаточно средств

Сил и средств у российской армии достаточно для того, чтобы остановить украинские войска на Курском направлении. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У России достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника», — сказал он.

Алаудинов назвал ситуацию на Курском направлении достаточно тяжелой, но не критической.

До этого Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты предприняли попытку пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Затем, 7 августа, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступали в составе тысячи человек.

На следующий день, 8 августа, в Минобороны сообщили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее в администрации Курской области назвали контролируемой оперативную обстановку в регионе.