Замглавы Чукотки решил отправиться на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев решил отправиться в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Кузнецов.

Он назвал Исаев настоящим патриотом России. По словам губернатора, его заместитель работал на территории Луганскойи Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а с 2023 года принимал участие в управлении подшефной территории Чукотки в ДНР и контролировал ход организованных восстановительных работ.

«Сейчас он отправляется в зону СВО защищать Родину. Со своего поста не уходит, остается в нашей команде», — подчеркнул Кузнецов.

В конце мая в зону специальной военной операции отправился руководитель администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов. Глава региона Сергей Меликов рассказал, что с февраля 2022 года чиновник несколько раз обращался к нему с просьбой отпустить на фронт. В конце концов Гасанову разрешили присоединиться к Вооруженным силам РФ, но ему пришлось покинуть занимаемый пост.

Ранее бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк вернулся из зоны СВО из-за ранения.