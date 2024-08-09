США сообщили о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток

США перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы» из-за угрозы эскалации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его данным, Соединенные Штаты планируют подготовиться к любым вариантам развития конфликта на Ближнем Востоке.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых последствий.

6 августа портал Axios сообщал, что Пентагон после недавней атаки на авиабазу в Ираке, где были размещены американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни.

В этот же день сообщалось, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис провели закрытую встречу с командой по национальной безопасности, посвященную ситуации на Ближнем Востоке. На ней обсуждался ракетный удар по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке.

Ранее США завершили вывод войск из Нигера.