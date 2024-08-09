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В Херсонской области подтвердили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Сальдо: 12 бойцов ВСУ были уничтожены при попытке высадиться на Кинбурнской косе

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Alex Babenko/AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что утром 9 августа около 4:00 мск российские военные предотвратили попытку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Кинбурнской косе. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

По словам главы субъекта, в ходе операции украинские формирования использовали четыре быстроходные десантные лодки. На двух из них находились солдаты, которые собирались высадиться на Кинбурнской косе. На других двух были военные ВСУ, оказывавшие сослуживцам огневую поддержку.

«Уничтожено три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ракетой ПТУР (противотанковой управляемой ракетой. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Сальдо уточнил, что диверсанты с одной из потопленных лодок успели высадиться на берег. Но здесь их уничтожили Вооруженные силы РФ. Единственная оставшаяся лодка ВСУ повернула в обратном направлении.

«Всего ликвидировано 12 украинских боевиков», — подчеркнул губернатор Херсонской области.

Первым о попытке бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе сообщило новостное агентство РИА Новости, сославшись на члена группировки российских войск «Днепр» с позывным «Икс». Однако он заявил, что украинские солдаты задействовали в операции около 20 десантных лодок.

Ранее в Херсонской области уничтожили диверсантов ВСУ, пытавшихся высадиться на Тендровской косе.

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