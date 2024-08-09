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Опубликовано видео из атакованной 19 дронами ВСУ Липецкой области

Появилось видео из Липецкой области, которую ночью атаковали 19 дронов ВСУ

В сети появилось видео из Липецкой области, которая в ночь 9 августа попала под удар 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На них видна световая вспышка, за которой следует мощный звук взрыва. За кадром слышится голос девушки, которая говорит, что нужно уходить.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил благодарность военным, участвовавшим в отражении ночной атаки украинских беспилотников, а также оперативным службам и жителям региона.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее в Липецкой области ликвидировали последствия повреждения энергообъекта.

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Удар по Липецку
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