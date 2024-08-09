Российские военные не дали ВСУ высадить десант в Херсонской области

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках, противник понес большие потери. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал боец группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным «Икс».

Отмечается, что около 4 часов утра ВСУ попытались форсировать водную преграду в направлении Кинбурнской косы. Российская разведка отследила действия противника еще на правом берегу Днепра. Попытку высадки десанта пресекли.

ВСУ понесли значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок. Часть плавсредств ВСУ уничтожили в дальней морской зоне, часть подорвалась на минах у береговой оборонительной линии, заявил военный.

В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли до пяти тысяч военных при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. По его словам, точное число подсчитать непросто, потому что «сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра».

Он также добавил, что украинское командование, по его оценке, за все время попыток высадки на левый берег задействовало более 10 тыс. военнослужащих.

18 июля американская газета The New York Times написала, что попытки украинской армии создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области были спорными с самого начала.

Ранее морской флот Украины провел учения в Черном море по высадке десанта.