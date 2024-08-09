ВСУ начали окапываться в Курской области

Украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Предполагается, что в ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться привезти на захваченные участки тяжелую инженерную технику, чтобы начать оборудование еще одного рубежа обороны.

Отмечается, что боевой потенциал группировки ВСУ далек от исчерпания. В ближайшее время ожидается ввод второго и третьего эшелонов. При этом никто не отменяет опасность и для других участков Курского направления, говорится в сообщении.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее в Китае заявили, что атака Украины на Курскую область усугубляет конфликт.