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В МАГАТЭ не видят угроз для Курской АЭС

МАГАТЭ считает, что атаки ВСУ по Курской области не угрожают Курской АЭС

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Concern Rosenergoatom/Global Look Press

МАГАТЭ считает, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области не угрожают Курской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Курчатове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

«МАГАТЭ следит за сообщениями о последних событиях и имеет каналы коммуникаций, доступные для обеих сторон конфликта. На данный момент причин для обеспокоенности относительно ядерной и физической безопасности нет», — заявили в МАГАТЭ.

Кроме того, в сообщении международной организации добавили, что считают недопустимыми атаки на любые ядерные объекты.

До этого Росгвардия усилила меры безопасности на Курской атомной электростанции.

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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