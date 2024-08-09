Четверо сирийских военнослужащих ранены в результате удара Израиля

Четыре военнослужащих сирийской армии были ранены в результате удара Израиля по военным позициям в центральной Сирии. Об этом сообщает министерство обороны САР, пишет РИА Новости.

Ранее вышла информация о том, что израильская авиация атаковала объекты сирийских вооруженных сил в провинции Хомс.

«В районе 20:55 сегодня враждебный Израиль совершил агрессию из воздушного пространства севера Ливана, атаковав ряд объектов в центральной части (страны),… в результате четверо военнослужащих получили ранения», — говорится в официальном заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Канада начала эвакуацию дипломатов из Израиля.