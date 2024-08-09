Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с ВСУ в Курской области

SHOT: бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группы «Вагнера» вступили в первые бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также в боевых действиях начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Минобороны.

Отмечается, что бои ведутся под Суджей. Общее число войск, отправленных в район боевых действий, не уточняется.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Позже продвижение украинских войск вглубь Курской области было остановлено. Об этом 7 августа заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее мобильный госпиталь развернули в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами