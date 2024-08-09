Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с ВСУ в Курской области

Бойцы группы «Вагнера» вступили в первые бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также в боевых действиях начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Минобороны.

Отмечается, что бои ведутся под Суджей. Общее число войск, отправленных в район боевых действий, не уточняется.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Позже продвижение украинских войск вглубь Курской области было остановлено. Об этом 7 августа заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее мобильный госпиталь развернули в Курской области.