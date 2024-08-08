Поддубного спас местный житель

Раненого ударом FPV-дрона российского военного корреспондента Евгения Поддубного подобрал и отвез в больницу местный житель, который эвакуировался из Суджи. Об этом пишет коллега Поддубного, военный корреспондент Александр Коц в колонке для kp.ru.

Уточняется, что когда неназванный мужчина выехал из Суджи, то заметил на дороге тело человека — он затащил раненого Поддубного в свою машину и довез его на промежуточный пункт оказания помощи раненым — вероятно, военкор выпал из машины, когда она перевернулась от взрыва.

«Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его к себе в машину», — медик-доброволец с позывным «Дед», который отвез Поддубного в полноценную больницу.

Все это время Поддубный находился в сознании и был способен говорить, но плохо и невнятно, поэтому врачи не сразу опознали его как знаменитого военкора. Первой просьбой Поддубного стал звонок супруге, чтобы сообщить о том, что он жив.

Александр Коц обратился к своим подписчикам и коллегам в соцсетях с просьбой найти жителя Суджи, который фактически спас Евгения Поддубного.

До этого доброволец Андрей Евтеев, доставивший раненого в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного к врачам, рассказал, что всю дорогу в больницу журналист был в сознании.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.