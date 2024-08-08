Самолеты ВВС Израиля атаковали военный аэродром в Сирии

Самолеты ВВС Израиля атаковали военный аэродром в сирийской провинции Хомс. Подробности приводит телеканал Al Hadath.

По данным источника, во время атаки на территории авиабазы раздалось несколько мощных взрывов и вспыхнул пожар.

По его информации, ракеты были выпущены по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим «Хезболле», которая воюет на стороне сирийской армии. Информации о пострадавших в результате атаки на данный момент нет.

До этого сообщалось, что базирующаяся в Ливане группировка «Хезболла» уже в ближайшие дни может нанести удар по Израилю независимо от Ирана.

В свою очередь, лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы о предстоящем обстреле города.

7 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в двух районах Ливана.

Ранее «Хезболла» ответила на удар Израиля по Бейруту.