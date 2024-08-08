Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США направили десантный корабль к берегам Кипра

В кипрский порт Лимасол прибыл американский десантный корабль USS Wasp

close
100%
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Десантный корабль ВМС США USS Wasp прибыл в порт кипрского города Лимасол. Об этом сообщается на сайте американских военно-морских сил, передает ТАСС.

На борту корабля находится 24-й экспедиционный отряд корпуса морской пехоты. Планируется участие экипажа и солдат в мероприятии, организованном Фондом Айос-Стефанос, который помогает людям с психическими отклонениями.

«Наши моряки и морские пехотинцы с нетерпением ждут возможности познакомиться с культурой Кипра, <…> насладиться местной кухней и заняться волонтерской деятельностью», — рассказал командир USS Wasp капитан Кристофер Перселл.

По его словам, подобные посещения укрепляют отношения США со странами-партнерами, подтверждая общие ценности.

В пресс-службе ВМС США обратили внимание, что для USS Wasp это уже второй за лето визит в Лимасол с 1 июня, который предусматривает свободное времяпрепровождение для моряков на берегу.

В начале августа стало известно, что США направят на Ближний Восток авианосцы для помощи Израилю.

Ранее анонсировали первые военно-морские учения Индонезии и России в Индийском океане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами