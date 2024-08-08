США направили десантный корабль к берегам Кипра

Десантный корабль ВМС США USS Wasp прибыл в порт кипрского города Лимасол. Об этом сообщается на сайте американских военно-морских сил, передает ТАСС.

На борту корабля находится 24-й экспедиционный отряд корпуса морской пехоты. Планируется участие экипажа и солдат в мероприятии, организованном Фондом Айос-Стефанос, который помогает людям с психическими отклонениями.

«Наши моряки и морские пехотинцы с нетерпением ждут возможности познакомиться с культурой Кипра, <…> насладиться местной кухней и заняться волонтерской деятельностью», — рассказал командир USS Wasp капитан Кристофер Перселл.

По его словам, подобные посещения укрепляют отношения США со странами-партнерами, подтверждая общие ценности.

В пресс-службе ВМС США обратили внимание, что для USS Wasp это уже второй за лето визит в Лимасол с 1 июня, который предусматривает свободное времяпрепровождение для моряков на берегу.

В начале августа стало известно, что США направят на Ближний Восток авианосцы для помощи Израилю.

Ранее анонсировали первые военно-морские учения Индонезии и России в Индийском океане.