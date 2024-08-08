Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ и Борисовский район в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате последнего обстрела ранен один мирный житель», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что после подомового обхода в результате двух обстрелов различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях. Взрывной волной выбило окна, осколки посекли фасады, крыши домов и заборы. Кроме того, повреждены один гараж и шесть легковых автомобилей.

По словам Гладкова, в селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак дронов-камикадзе в двух домовладениях выбиты окна и повреждена внутренняя отделка.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.