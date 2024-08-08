Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 20:25 и 20:55 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, противник использовал дроны самолетного типа.

До этого Минобороны РФ показало видео с уничтожением боевиков ВСУ в Курской области. На видеозаписи, которую опубликовало оборонное ведомство, оператор беспилотника сбрасывает боеприпасы на группу украинских военных, которые укрываются в лесу.

В четверг, 8 августа, президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Курской области Алексею Смирнову внимательнее контактировать с пострадавшими жителями региона на фоне атаки Вооруженных сил Украины.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.