В Пентагоне заявили, что удары американским оружием в Курской области не противоречат политике США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

«Да, это соответствует нашей политике», — сказала она.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

До этого в США предложили на законодательном уровне ограничить военный авантюризм страны. Об этом заявил независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».