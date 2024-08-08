Военкор Коц: за Суджу противник пока не прошел

Город Суджа в Курской области пока остается под контролем ВС России. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

«Город наш, за Суджу противник пока не прошел», — написал он.

Военкор пояснил, что целый день работал в окрестностях Суджи. По его словам ходили слухи, что бронегруппы противника уже под Большим Солдатским. Коц отметил, что это не так, для проверки он сегодня четыре раза там проехал.

«Это пока беспокойный, но тыл», — резюмировал военкор.

Кроме того, репортера поразило поведение местных жителей, которые рискуют нарваться на FPV-дрон, выезжая из Суджи в магазин.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».