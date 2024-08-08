ВСУ направили под Курск психологический спецназ

Военный эксперт Борис Рожин сообщил в своем Telegram-канале о предварительном составе подразделений ВСУ, расположенных в районе Курской области. По данным Рожина, в состав этой группировки войск входят 22-я, 32-я и 88-я отдельные механизированные бригады.

Помимо этих подразделений, в районе Курской области также могут находиться 49-я отдельная артиллерийская бригада, 103-я бригада ТрО (территориальная оборона) и 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. Кроме того, по информации Рожина, ВСУ используют в этом районе группу беспилотников.

Также отмечается, что информационной поддержкой боевых действий Вооруженных сил Украины занимается психологический спецназ. Напомним, на курском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее командир «Ахмата» рассказал, что произошло в Курской области.