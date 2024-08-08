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Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что произошло в Курской области

Алаудинов: ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы в атаке на Курскую область

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при атаке на Курскую область все свои ресурсы, поэтому после их уничтожения противник ничего не сможет противопоставить российской армии. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация в Курской области не является критической, «ничего сверхъестественного не произошло». Алаудинов считает, что противник не готов «жестко» оборонять те российские населенные пункты, которые занял. Наступление ВСУ в регионе РФ оказалось возможным из-за недостаточного количества российских сил и средств на границе, отметил он.

«Была одна линия обороны — это граница», — сообщил командир «Ахмата».

По его оценке, ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы для атаки по Курской области.

«Как только мы уничтожим эти ресурсы, я больше чем уверен, что дальше уже им нечего будет нам противопоставить. А фронт уже посыпался», — заявил Алаудинов.

Он предостерег критиков от «криков» по поводу того, почему все так произошло, потому что «самое легкое — это кричать», и выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин примет все необходимые решения для выдавливания ВСУ из Курской области.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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