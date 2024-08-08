Ливан выпустил по Израилю 25 ракет

Ливан выпустил 25 ракет по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В результате атаки никто не пострадал. В ответ Израиль нанес удары по югу Ливана, откуда осуществлялся запуск ракет.

8 августа сообщалось, что базирующаяся в Ливане группировка «Хезболла» уже в ближайшие дни может нанести удар по Израилю независимо от Ирана, который так же пообещал еврейскому государству жесткий ответ за инцидент с главой политбюро ХАМАС.

В среду армия Израиля сообщила о атаке по объектам «Хезболлы» в двух районах Ливана. Удары были нанесены по военному сооружению, в котором находились вооруженные сторонники ливанской шиитской организации, в Яруне, а также по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Кфаркеле на юге Ливана.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

Ранее Макрон призвал Израиль избежать цикла возмездия на Ближнем Востоке.