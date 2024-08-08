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В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия при нападении на Курскую область

Глава комитета бундестага: немецкое оружие после передачи становится украинским

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Bodo Schackow/Global Look Press

Немецкое вооружение, переданное Берлином Киеву, становится украинским. Об этом заявил глава комитета по обороне бундестага Германии Маркус Фабер в интервью медиагруппе Funke.

«После передачи Украине это становится украинским оружием. Это относится ко всем материалам, включая (танки) Leopard 2», — сказал Фабер.

Таким образом, он дал понять, что Германия не несет ответственности за последствия применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкого оружия при нападении на Курскую область.

До этого издание Bild сообщило, что в ходе атаки по Курской области армия Украины использовала как минимум три немецких боевых машины Marder.

До этого президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в среду сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он подчеркнул, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В четверг Минобороны РФ информировало, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Ранее российский посол призвал США «одернуть неонацистов» из ВСУ.

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