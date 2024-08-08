Жителей белгородского села попросили уехать из-за обстрелов

В связи с участившимися обстрелами села Колотиловка Краснояружского района, местным жителям настоятельно рекомендуется временно покинуть населенный пункт и переехать в безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он вместе с главой района Андреем Миськовым прошли по улицам села и проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте.

«Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно. Со всеми жителями обсудили, какие меры поддержки необходимы. Люди просят оказать помощь с вывозом имущества, а также покормить собак и кур. Такая задача стоит перед администрацией района», — написал глава региона.

Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. Село Колотиловка расположено примерно в 500 метрах от украинской границы.

Днем 8 августа Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

Во время атак никто не пострадал. В хуторе Климовое FPV-дрон выбил окна и дверь, а также повредил кровлю, фасад и внутренние помещения частного дома. В селе Ясные Зори сброс бомбы с беспилотника повредил стены в здании социального объекта, в здании также выбиты окна и двери. В селе Черемошное дрон-камикадзе почти уничтожил грузовую ГАЗель.

Ранее без электричества осталась часть города в Белгородской области.