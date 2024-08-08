В Курской области увеличили число коек в медучреждениях

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что количество коек в больницах региона увеличено до 1,8 тысячи. Его слова передает РИА Новости.

По словам Смирнова, сейчас вопросы медицины в регионе решены.

8 августа Путин провел встречу с главой Курской области Смирновым после атаки ВСУ.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Курской области требует мужества.