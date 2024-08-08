Глава Курской области доложил Путину о ситуации в регионе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов по ВКС рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оперативный штаб Курской области круглосуточно координирует ситуации в регионе.

«Противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу. Штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу», — поделился Смирнов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» и сотрудники ФСБ продолжают бороться с ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области.

В четверг командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что попытка прорыва в Курской области не сможет изменить исход специальной военной операции для ВСУ. Он отметил уверенность войск РФ в способности справиться с текущими вызовами на фронте, несмотря на трудности.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что помощь НАТО стала основой для атаки ВСУ на Курскую область.