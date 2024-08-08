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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Крымом

МО РФ: ПВО уничтожили беспилотник над Крымом

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать полуостров 8 августа в 16:10 часов мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 8 августа уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. По данным министерства, украинские военные собирались нанести удар по объектам на территории России.

Кроме того, российские артиллеристы из гаубицы Д-30 уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области.

Также врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью две ракеты ВСУ.

Ранее в Донецке перехватили дрон и предотвратили атаку на школу.

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