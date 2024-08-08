В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать полуостров 8 августа в 16:10 часов мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 8 августа уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. По данным министерства, украинские военные собирались нанести удар по объектам на территории России.

Кроме того, российские артиллеристы из гаубицы Д-30 уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области.

Также врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью две ракеты ВСУ.

Ранее в Донецке перехватили дрон и предотвратили атаку на школу.