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Израиль ударил по командным центрам ХАМАС возле школ

Израиль сообщил, что ударил по командным центрам ХАМАС в районах двух школ

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израильские военные заявили, что нанесли удар по командным центрам ХАМАС, которые были расположены в районах двух школ в секторе Газа и использовались для совершения атак на израильские войска. Об этом сообщает агентство Reuters.

Военнослужащие отметили, что перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, а также дополнительной разведывательной информации.

«Школьные комплексы использовались террористами и командирами ХАМАС в качестве командно-контрольных центров, из которых они планировали и осуществляли атаки на войска Армии обороны Израиля и государство Израиль», — говорится в сообщении.

До этого представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми рассказал, что превентивный удар Израиля по Ирану нельзя исключать.

Ранее сообщалось, что США ожидают атаку Ирана на Израиль 8–9 августа.

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