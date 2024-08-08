В Донецке перехватили дрон и предотвратили атаку на школу

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили при пытке совершить террористическую атаку на школу в Донецке. Об этом сообщает штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» предотвращена террористическая атака на одну из школ в Кировском районе Донецка», — отметили в сообщении.

В штабе уточнили, что перехваченный украинский FPV-дрон был вооружен самодельным взрывным устройством, которое могло детонировать при попытке обезвреживания. Взрывотехники УФСБ РФ по ДНР уничтожили боевой заряд с общей массой взрывчатого вещества около 1 кг на специализированном полигоне.

До этого в ФСБ рассказали о сбитых украинских дронах в Донецкой народной республике (ДНР). За неделю спецслужбы перехватили более 186 беспилотников над городами региона. Система РЭБ «Купол» в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка подавили четыре БПЛА, которые переносили взрывчатку к противотанковым гранатометам.

Ранее новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО.